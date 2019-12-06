Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Жена экс-депутата Лещенко отправилась в Россию

09:00
Анастасия Топольская отправилась выступать в Москве - фото 1
Анастасия Топольская отправилась выступать в Москве

Dj Nastia, являющаяся бывшей женой ветерана войны и диджея Тапольского, а также нынешней супругой экс-нардепа Лещенко, объявила о своей поездке в Москву.

На своей странице в Instagram никогда не отличавшаяся патриотизмом пассия прошедшего в ВР восьмого созыва от БПП журналиста заявила, что выступит в ночном клубе «Мутабор» в столице страны-агрессора.

Жена нардепа Лещенко назвала принятие языкового закона "псевдопатриотизмом" и манипуляцией

Само собой, на гневные комментарии пользователей о том, что кататься в Россию на шестой год войны за существование Украины - полное неподобство, Топольская не отреагировала.

В подписи к объявлению о выступлении диджей написала: "Не могу дождаться начала".

Жена экс-депутата Лещенко отправилась в Россию - фото 192409

К слову, это далеко не первый зашквар жены Лещенко, когда она ведёт себя в духе уволенной из Cosmopolitan Ukraine журналистки. Ранее Топольская называла депутатов, которые вводили квоты на украинской язык на ТВ и радио "дебилами", а на принятие языкового закона потенциальная коллаборантка отреагировала фразами "псевопатриотизм и манипуляция".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Сергей Лещенко концерт Зашквары война Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Спасатели продолжают разбор завалов в Одессе - фото 1
Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО)
12:00
В Одессе нашли тело второй погибшей при пожаре женщины - фото 1
После пожара в Одессе Зеленский распорядился проверить места массового скопления людей
Вчера, 23:00
В антикоррупционном суде решили отпустить соратника Трубы за смешной залог - фото 1
Суд арестовал коррупционера-правую руку Трубы
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Загрузка...