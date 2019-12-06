Жена экс-депутата Лещенко отправилась в Россию

Анастасия Топольская отправилась выступать в Москве

Dj Nastia, являющаяся бывшей женой ветерана войны и диджея Тапольского, а также нынешней супругой экс-нардепа Лещенко, объявила о своей поездке в Москву.

На своей странице в Instagram никогда не отличавшаяся патриотизмом пассия прошедшего в ВР восьмого созыва от БПП журналиста заявила, что выступит в ночном клубе «Мутабор» в столице страны-агрессора.

Само собой, на гневные комментарии пользователей о том, что кататься в Россию на шестой год войны за существование Украины - полное неподобство, Топольская не отреагировала.

В подписи к объявлению о выступлении диджей написала: "Не могу дождаться начала".

К слову, это далеко не первый зашквар жены Лещенко, когда она ведёт себя в духе уволенной из Cosmopolitan Ukraine журналистки. Ранее Топольская называла депутатов, которые вводили квоты на украинской язык на ТВ и радио "дебилами", а на принятие языкового закона потенциальная коллаборантка отреагировала фразами "псевопатриотизм и манипуляция".