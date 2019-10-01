Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

Нельзя подписывать: Бессмертный опубликовал документ с "формулой Штайнмайера"

17:40
Бессмертный предостерегает от подписания минских соглашений - фото 1
Бессмертный предостерегает от подписания минских соглашений

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, которого Владимир Зеленский быстро выкинул из переговорного процесса, выложил на всеобщее обозрение предлагаемый в Минске для подписи документ.

Согласно оценке дипломата, которую он дал на своей странице в Facebook, Украина ни в коем разе не должна соглашаться с продавливаемой Зеленским, Путиным, Макроном и Меркель формулой, поскольку в ней значится однозначная сдача национальных интересов.

Лавров и министр ФРГ обсудили внедрение "формулы Штайнмайера" на Донбассе

Судя по документу, который могут согласовать в Минске и положить на подпись лидерам стран-членов "Нормандского формата", оккупированные части "ДНР" и "ЛНР" должны получить особый статус в составе Украины сразу же после проведения на неконтролируемой Киевом территории внеочередных местных выборов.

При этом ни слова о необходимости вывести российские войска или предоставить Украине возможность восстановить границу перед этим, нет.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств "нормандского формата" и подается как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Бессмертный.

В документе указано, что террористы, де-факто, легализуются на Донбассе, причем сразу после закрытия избирательных участков.

сли в итоговом докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ будет сделан вывод о соответствии сложившейся практике БДИПЧ ОБСЕ внеочередных местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, закон продолжит действовать", - скащано в документе.

По некоторым данным, на предыдущих заседаниях ТКГ представители Украины настаивали на том, что выборы на Донбассе должны проходить только после полного вывода кадровых российских военных с "ДНР" и "ЛНР". В то же время "формула Штайнмайера" подобного действа не предусматривает, а согласие на нее, судя по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, уже было дано.

Напомним, по словам Леонида Кучмы, лидеры Франции и Германии будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Если таковые и вправду будут, для Украины и новой власти это закончится катастрофой.

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