Лавров и министр ФРГ обсудили внедрение "формулы Штайнмайера" на Донбассе

Террористы уже обсуждают способы внедрения "формулы Штайнмайера"

Пока в Зе команде не могут определиться, давал ли Вадим Пристайко согласие на имплементацию сдающий интересы Украины формулы по урегулированию конфликта на Донбассе, немецкие политики уже вовсю говорит с террористами о том, как эту формулу применять.

Так, вечером в четверг, 19 сентября, глава внешнеполитического ведомства Германии поговорил по телефону с путинским преступником Сергеем Лавровым.

Суть беседы заключалась в том, как именно следует выполнять "формулу Штайнмайера" в Украине.

Как утверждают представители страны-агрессора, министры предварительно договорились о реализации соглашений достигнутых в ходе встреч в рамках "нормандской четвёрки" в Париже и Берлине. А касаются они якобы формулы Штайнмайера и разведения сил и средств в Петровском и Золотом - населенных пунктах, где боевики уже обустраивают новую линию обороны, поближе к "серой зоне".

Впрочем, в словах представителей МИД РФ прозвучала информация об отказе Украины соглашаться с выполнением диктуемых русскими и дружественными им немецкими и французскими дипломатами во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что порядком нашумевшая формула Штайнмайера не предполагает вывода российских войск до выборов. Предположительно, во время "нормандской встречи" украинская сторона попробует поставить свои условия российской стороне. Однако сделать это будет очень тяжело.