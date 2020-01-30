Неля Штепа пошла в киевский магазин, но случилось непредвиденное – ВИДЕО

Неля Штепа пошла в киевский магазин, но случилось непредвиденное – ВИДЕО

Экс-мэр Славянска Неля Штепа в очередной раз дала повод напомнить о себе. На этот раз не по своей воле.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Намедни одиозная чиновница зашла в столичный супермаркет за покупками, но неудачно: одна из посетительниц узнала Штепу и попыталась завести с ней разговор.

"Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке – вашем городе? Вы же так любите “русский мир”. Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно… Хотела “русского мира”, а теперь за покупками тут ходит", – спросила женщина.

Штепа предпочла промолчать, однако киевлянка не унималась с вопросами и экс-мэр приняла волевое решение: сбежать, бросив тележку с продуктами.

Для справки

Неля Штепа (род. 1962 г.) – мэр Славянска (2010-2014 гг.). После оккупации города призывала горожан прийти на "референдум о самоопределении Донецкой народной республики". В июле 2014 г. после отвоевания Славянска была задержана правоохранителями по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой. В 2017 г. переведена под домашний арест.

Осенью 2019 г. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Нелли Штепе 3,6 тыс. евро.

В январе 2020 г. появилась информация о том, что Украина выполнила решение Фемиды. Подробности читайте по ссылке.