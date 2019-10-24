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Украина "должна" деньги Нелли Штепе. Так решил суд

20:20
Украина «должна» деньги Нелли Штепе. Так решил суд - фото 1
Украина «должна» деньги Нелли Штепе. Так решил суд

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Нелли Штепе 3,6 тыс. евро.

Нелю Штепу разбил инсульт

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, суд признал обоснованными притязания Штепы о компенсации со стороны Украины из-за нарушения права подсудимой на судебное разбирательство "в течение разумного срока". По мнению Фемиды, разбирательство по делу обвиняемой было чересчур длинным.

Отметим, что изначально Неля Штепа требовала от Украины 21 тыс. 450 евро, однако Европейский суд постановил выплатить лишь 3,6 тыс. евро.

Для справки

Неля Штепа (род. 1962 г.) – мэр Славянска (2010-2014 гг.). После оккупации города призывала горожан прийти на "референдум о самоопределении Донецкой народной республики". В июле 2014 г. после отвоевания Славянска была задержана правоохранителями по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой. В 2017 г. переведена под домашний арест.

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Неля Штепа ДНР суд Новости Украина
Громадське
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