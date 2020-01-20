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Неля Штепа получила компенсацию от Украины. Что происходит?

18:30
Неля Штепа получила компенсации от Украины. Что происходит? - фото 1
Неля Штепа получила компенсации от Украины. Что происходит?

Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила от Украины денежную компенсацию в размере 3,6 тыс. евро.

Нелю Штепу разбил инсульт

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.

По словам юриста, на данный момент его подзащитная ожидает очередной вызов в суд. Однако где находится Штепа, адвокат не сообщил.

"У меня нет такой информации. Вероятно в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", - заявил Шадрин.

Для справки

Неля Штепа (род. 1962 г.) – мэр Славянска (2010-2014 гг.). После оккупации города призывала горожан прийти на "референдум о самоопределении Донецкой народной республики". В июле 2014 г. после отвоевания Славянска была задержана правоохранителями по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой. В 2017 г. переведена под домашний арест.

Осенью 2019 г. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Нелли Штепе 3,6 тыс. евро.

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Неля Штепа суд Новости Украина
Громадське
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