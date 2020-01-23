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Неля Штепа снова хочет возглавить Славянск. Что происходит?

21:00
Неля Штепа снова хочет возглавить Славянск. Что происходит? - фото 1
Неля Штепа снова хочет возглавить Славянск. Что происходит?

Экс-мэр Славянска Неля Штепа собирается вновь баллотироваться на эту должность

Нелю Штепу разбил инсульт

Об этом она заявила в интервью СМИ.

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", - сказала политик.

Для справки

Неля Штепа (род. 1962 г.) – мэр Славянска (2010-2014 гг.). После оккупации города призывала горожан прийти на "референдум о самоопределении Донецкой народной республики". В июле 2014 г. после отвоевания Славянска была задержана правоохранителями по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой. В 2017 г. переведена под домашний арест.

Осенью 2019 г. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Нелли Штепе 3,6 тыс. евро.

В январе 2020 г. появилась информация о том, что Украина выполнила решение Фемиды. Подробности читайте по ссылке.

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Неля Штепа Славянск Новости Украина
Громадське
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