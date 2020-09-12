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Неизвестные вломились в дом журналиста "Схем": НПУ никого не нашла – ФОТО

09:48
Неизвестные вломились в дом журналиста Схем: НПУ никого не нашла – ФОТО - фото 1
Неизвестные вломились в дом журналиста Схем: НПУ никого не нашла – ФОТО

Ночью 12 августа неизвестные злоумышленники проникли в дом, где живет журналист "Схем" Михаил Ткач.

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Об этом работник СМИ написал в Facebook.

"Около двух ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор чтобы проконтролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", – говорится в сообщении.

Неизвестные вломились в дом журналиста 'Схем': НПУ никого не нашла – ФОТО - фото 205314

Обнаружив следы взлома, Михаил Ткач вызвал полицию. Прибыв на место, правоохранители осмотрели место преступления, однако никого там не обнаружили.

"Эксперт визуально осмотрела место происшествия и "на глаз" определилась, что следов она никаких не видит. Этого достаточно чтобы установить там кто-то был - видимо, все-таки нет. Надо было тщательно это смотреть. Это в обязательном порядке будет добавлен к материалам существующего уголовного производства. Но мы имеем проблему в том, что нас нет никакого нормального расследования, так как даже чердак не было осмотрено должно, это можно было сделать еще 8 августа", - рассказал адвокат журналиста Анатолий Попов.

Что было ранее?

8 августа журналист "Схем" Михаил Ткач заявил об обнаружении прослушки в своем доме.

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