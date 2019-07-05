Нефільтроване пиво: особливості приготування, види і правила споживання
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Нефільтроване пиво – найкращий вибір для тих, хто цінує насичений смак напою і його приємний фруктовий аромат.
Технологія приготування
Для нефільтрованого пива потрібно не так багато інгредієнтів. Для приготування знадобляться хміль, солод, вода і дріжджі. При необхідності використовуються харчові добавки.
Особливість процесу приготування в тому, що хмільний напій не пастеризується і тричі не фільтрується. Процес бродіння продовжується і після розливу.
Особливості нефільтрованого пива:
- - короткий термін придатності – до 2 тижнів;
- - присутність дріжджового осаду;
- - насичений смак.
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Смак класичного нефільтрованого пива доволі специфічний – з дріжджовим присмаком. Тому напій освітлюється. Сировину очищають в центрифузі, яка розганяється до достатньо високої швидкості. Завдяки цьому дрібні і великі частинки залишаються на стінках. Саме таке розливне пиво оптом замовляють в "Уманьпиво" (https://umanpivo.ua/ru/distributor/zhivoe-pivo-na-razliv-optom.html).
В чому користь
Нефільтроване пиво містить велику кількість вітамінів групи B і амінокислот. Вони присутні в залишках дріжджів. Вітаміни і амінокислоти корисні для організму з декількох причин:
- - нормалізується робота травної системи;
- - мінімізується ризик утворення каміння в нирках;
- - омолоджується організм;
- - покращується згортання крові;
- - зменшується кількість "поганого" холестерину;
- - стабілізується артеріальний тиск;
- - знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
Фільтроване пиво не настільки корисно впливає на організм, оскільки в процесі фільтрації знищуються залишки дріжджів.
Важливо не вживати велику кількість хмільного напою. Цілком достатньо випивати 1–2 два бокали в тиждень, щоб не нашкодити організму.
Сорти нефільтрованого пива
Видів хмільного напою декілька. Різниця в тому, як готується напій. На ринку представлені такі сорти нефільтрованого пива:
- - "Кришталеве". Напій після фільтрації очищується від залишків дріжджів;
- - "Біле". Особливість сорту – кислуватий присмак. Для бродіння використовуються не тільки дріжджі, а і кисломолочні бактерії. В чистому вигляді споживають нечасто. Зазвичай його подають з різними сиропами;
- - "Дріжджове". Смак доволі насичений. Особливість в тому, що не проводиться фільтрація.
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- Колір залежить від солоду. "Кришталевий" сорт світлий. А от "Дріжджове" може бути різних відтінків – від золотистого до темно-коричневого.
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Культура споживання
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Найкращі закуски – сири м’яких сортів. Смак хмільного напою чудово відтіняє "Фета". Ще один варіант закусок – жирні сорти риби або креветки.
Важливо пам’ятати про правила споживання пива. Не рекомендується виливати дріжджовий осад. Температура напою повинна бути від 5 до 12 градусів. Подається в високих бокалах.