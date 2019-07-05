Нефільтроване пиво: особливості приготування, види і правила споживання

Нефільтроване пиво не тільки смачне, але й корисне, якщо, звісно, не зловживати

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Нефільтроване пиво – найкращий вибір для тих, хто цінує насичений смак напою і його приємний фруктовий аромат.

Технологія приготування

Для нефільтрованого пива потрібно не так багато інгредієнтів. Для приготування знадобляться хміль, солод, вода і дріжджі. При необхідності використовуються харчові добавки.

Особливість процесу приготування в тому, що хмільний напій не пастеризується і тричі не фільтрується. Процес бродіння продовжується і після розливу.

Особливості нефільтрованого пива:

- короткий термін придатності – до 2 тижнів;

- присутність дріжджового осаду;

- насичений смак.



Смак класичного нефільтрованого пива доволі специфічний – з дріжджовим присмаком. Тому напій освітлюється. Сировину очищають в центрифузі, яка розганяється до достатньо високої швидкості. Завдяки цьому дрібні і великі частинки залишаються на стінках. Саме таке розливне пиво оптом замовляють в "Уманьпиво" (https://umanpivo.ua/ru/distributor/zhivoe-pivo-na-razliv-optom.html).

В чому користь

Нефільтроване пиво містить велику кількість вітамінів групи B і амінокислот. Вони присутні в залишках дріжджів. Вітаміни і амінокислоти корисні для організму з декількох причин:

- нормалізується робота травної системи;

- мінімізується ризик утворення каміння в нирках;

- омолоджується організм;

- покращується згортання крові;

- зменшується кількість "поганого" холестерину;

- стабілізується артеріальний тиск;

- знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Фільтроване пиво не настільки корисно впливає на організм, оскільки в процесі фільтрації знищуються залишки дріжджів.

Важливо не вживати велику кількість хмільного напою. Цілком достатньо випивати 1–2 два бокали в тиждень, щоб не нашкодити організму.