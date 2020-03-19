Коронавирус cкосил очередную жертву, МОЗ бьет тревогу
Коронавирус забрал очередную жизнь, МОЗ бьет тревогу
В четверг, 19 марта, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.
Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.
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