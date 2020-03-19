Коронавирус cкосил очередную жертву, МОЗ бьет тревогу

Коронавирус забрал очередную жизнь, МОЗ бьет тревогу

В четверг, 19 марта, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.