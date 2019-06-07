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Не ваша компетенция: Зеленский ответил народу о петиции по Богдану

09:00
Богдана не уволят - фото 1
Богдана не уволят

Президент Украины отреагировал на требование прекратить нарушать закон и уволить попадающего под люстрацию главу АП Андрея Богдана, который занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова.

Как и следовало ожидать, на желания десятков тысяч подписавших петицию Зеленскому оказалось наплевать, в то время как с необходимостью поставить на должность юриста Игоря Коломойского считаться пришлось.

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Комментируя набравшую необходимое для рассмотрения количество голосов петицию, Владимир Зеленский дал понять подписантам, что следить за законностью назначений, а также принимать решения о чьих-либо отставках - не их прерогатива.

- Решение об увольнении главы АП находится исключительно в моей компетенции, - подчеркнул президент. - Никаких изменений не планирую.

Как известно, петицию об отставке Андрея Богдана создали сразу же после его внезапного назначения. Конечно, многие предполагали, что именно адвокат Коломойского может занять ключевой пост при Зеленском, но никто не представлял себе, чтобы одним из первых указов новоизбранный президент нарушит закон "Об очищении власти".

Впрочем, у Зе считают, что ничего не нарушали, хотя четкий текст закона гласит об обратном: в пункте пятой статьи второй которого черным по белому написано, что правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Януковича не может быть главой АП.

Сам же Богдан считает, что его "люстрировали несправедливо".

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