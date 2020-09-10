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Не стало ветерана АТО, которому жестко нахамил Зеленский

09:24
Не стало ветерана АТО, которому жестко нахамил Зеленский - фото 1
Не стало ветерана АТО, которому жестко нахамил Зеленский

В среду, 9 сентября, умер ветеран АТО Денис Янтарь, которому президент Владимир Зеленский заявлял, что он "не лох".

Об этом написал боевой товарищ Янтаря Дмитрий Кухарчук в Facebook.

"Только узнал, что сегодня умер мой боевой побратим, глава Николаевского национального Корпуса, член Движения Ветеранов Украины Денис Янтарь. Пять дней назад он рассказал, что в Очаков приехать не сможет, потому что плохо себя чувствует и ложится в больницу ... Навсегда в моем сердце, друг ... Приношу искренние соболезнования родственникам. Талантливый человек ...", - написал ветеран АТО.

Не стало ветерана АТО, которому жестко нахамил Зеленский - фото 205226

Денис Янтарь

По словам друзей бойка, у Янтаря был рак крови.

Зеленский vs ветераны АТО: Как это было

26 октября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа не задалась: один из АТОшников призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум. В свою очередь президент сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. Со временем диалог перерос в словесный конфликт, во время которого Владимир Зеленский жестко нагрубил участникам войны.

Инцидент в Золотом вызвал немалый резонанс в украинском обществе. В частности, после скандального общения президента с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть гаранта. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

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