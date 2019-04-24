Не разбегайтесь: Порошенко обратился к министрам от БПП

08:40 24 апреля,

Порошенко пытался спасти Кабмин после выборов

Президент Украины, которому осталось занимать свою должность чуть больше месяца, пытается остановить бегство министров, назначенных по квоте его теряющей позиции партии.

С мольбой не идти в отставку Порошенко обратился к членам Кабмина во время сбора политсилы с Владимиром Гройсманом и другими членами правительства.

Впрочем, президента заверили, что все министры, занявшие свои посты благодаря принадлежности к БПП, останутся на своих местах.

Стоит отметить, что до этого, ещё перед выборами, Порошенко точно так же заверяли в безоговорочной победе на голосовании.

Кроме того, после феерического успеха Владимира Зеленского немалое количество политиков решило переобуться в полёте. Правда, официально о выходе из своих политсил и примыканию к победителям пока никто не объявил.

Тем не менее, некоторы депутаты от "Батькившины" на местных уровнях расхаживают с наклейками "Зе" на телефонах, а о некоем расколе в БПП может свидетельствовать и отсутствие многих лидеров партии на брифинге Петра Порошенко после оглашения результатов экзитполов.

Впрочем, тотального перехода пока может и не быть.

По квоте БПП и главы государства в состав правительства вошли вице-премьеры Павел Розенко и Владимир Кистион, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава минэнергоугля Игорь Насалик, МИД Павел Климкин, мининформполитики Юрий Стець, МЭРТ Степан Кубив, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян, культуры Евгений Нищук, обороны Степан Полторак, а также министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр социальной политики Андрей Рева, минТОТ Вадим Черныш, министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз, а также министр Кабмина Александр Саенко.

К слову, Владимир Гройсман уже сказал, что намерен сотрудничать с новоизбранным Владимиром Зеленским в том случае, если между ними не будет идеологических разногласий.

Сам победитель выборов никаких заявлений по этому поводу не делал. Только его в штабе отметили, что будут работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона.