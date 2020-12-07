Пацан к успеху шел: Мэр Чернигова по понятиям вступил в должность

Владислав Атрошенко дал расклады / Черниговский горсовет

Похоже, в Чернигове вновь начались "лихие 90-е". Только так можно объяснить речь вновь избранного мэра города Владислава Атрошенко, в которой он по-пацански пояснил свой успех.

Запись понятийной распальцовки, прозвучавшей на сессии Черниговского горсовета, утекла в сеть и стала хитом, а саму речь Атрошенко растащили на цитаты.

"Ровно я шел по жизни и мне одинаково - с кем говорить. Если позиция ровная - ты можешь одинаково говорить и с президентом, и с вором. Мне есть, что предъявить на сегодняшний день. Предъявите мне что-то", - заявил мэр Атрошенко.

В натуре мэр - чувственный монолог Владислава Атрошенко:

Атрошенко работает мэром Чернигова с 2015 года. Тогда был избран от партии "Блок Петра Порошенко". До этого Владислав Атрошенко работал в Верховной Раде. Там он запомнился, как "бегунок", который отличился перебежками между властными партиями: "Наша Украина" – "Партия регионов" – "Блок Петра Порошенко".

Отметим, что это реликтовое чудо победило на выборах мэра Чернигова с очень высоким результатом в 77,5%. Баллотировался Атрошенко от карманной партии "Родной дом". Она же победила на выборах в горсовет, получив 58,05%.