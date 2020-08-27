Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом

Маколей Калкин: фото 2017 года / Getty Images

Американский актер Маколей Калкин 26 августа отпраздновал 40 лет. Да-да, этот тот самый паренек из вашего любимого фильма "Один дома" и чуть менее любимого "Один дома-2".

Так получилось, но роль Кевина МакАлистера стала вершиной карьеры Маколея Калкина. За последующие 30 с небольшим актер ничем стоящим не отметился (тут стоит сказать спасибо упырю-папаше, который сначала запустил, а потом и угробил карьеру сына), зато много раз пугал своих поклонников внешним видом, слухами о нарко- и алкозависимости. Однако последнее время парень явно взялся за ум.

Он остриг длинные волосы, начал следить за собой и со вкусом одеваться - болезненная худоба исчезла и миру был явлен приятный глазу молодой человек с миллионами долларов на счету.

После этого актер также показаал себя весьма остроумным и иронпичным мужчиной. В соцсетях он не стесняется подтрунивать над всеми и особенно - над самим собой.

Как выглядит сейчас Маколей Калкин: фото 2020 года

С днем рождения

Маколей Калкин, 40 лет

В 40 лет жизнь только начинается (с)

Фото, которое выдает у звезды большой жизненный опыт