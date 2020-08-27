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Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом

12:50
Маколей Калкин: фото 2017 года - фото 1
Маколей Калкин: фото 2017 года / Getty Images

Американский актер Маколей Калкин 26 августа отпраздновал 40 лет. Да-да, этот тот самый паренек из вашего любимого фильма "Один дома" и чуть менее любимого "Один дома-2".

Так получилось, но роль Кевина МакАлистера стала вершиной карьеры Маколея Калкина. За последующие 30 с небольшим актер ничем стоящим не отметился (тут стоит сказать спасибо упырю-папаше, который сначала запустил, а потом и угробил карьеру сына), зато много раз пугал своих поклонников внешним видом, слухами о нарко- и алкозависимости. Однако последнее время парень явно взялся за ум.

 

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Он остриг длинные волосы, начал следить за собой и со вкусом одеваться - болезненная худоба исчезла и миру был явлен приятный глазу молодой человек с миллионами долларов на счету.

После этого актер также показаал себя весьма остроумным и иронпичным мужчиной. В соцсетях он не стесняется подтрунивать над всеми и особенно - над самим собой.

Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом - фото 204553

Как выглядит сейчас Маколей Калкин: фото 2020 года

Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом - фото 204555

С днем рождения

Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом - фото 204554

Маколей Калкин, 40 лет

Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом - фото 204557

В 40 лет жизнь только начинается (с)

Не может быть: Маколей Калкин удивил внешним видом - фото 204556

Фото, которое выдает у звезды большой жизненный опыт

Ну, а для всех фанатов фильма "Один дома" напоминаем, что Мак по-прежнему в форме. Не верите - смотрите сами:

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