Мишель Мерсье сейчас: фото, как выглядит звезда сериала Анжелика

Мишель Мерсье в сериале Анджелика / Getty Images

Французская актриса Мишель Мерсье стала популярной благодаря роли Анжелики в одноименном сериале. В 2020 году ей исполнилось 81. Что случилось с самой желанной женщиной 70-ых и как она выглядит сейчас, читай в статье.

Многие кинозвезды боятся стать актерами одной роли. Однако в то же время они мечтают сыграть харизматичного персонажа, который бы запомнился зрителю и принес им желаемый "Оскар" или "Золотой глобус".

Роль Анжелики – Маркизы ангелов стала знаковой для молодой актрисы французско-итальянского происхождения Мишель Мерсье, которая в 17 лет отправилась их родной Ниццы в Париж покорять киноматограф. Там она познакомилась с Чарли Чаплином, который посоветовал ей выучить английский язык и попробовать сниматься в кино. Мишель Мерсье в молодости: фото / Getty Images

За свою карьеру Жослин Ивонн Рене Мерсье (настоящее имя актрисы, – прим. ред) сыграла в 55 картинах и трех сериалах, хотя у всех киноманов она ассоциируется только с "Анжеликой".

"Люди всегда говорят обо мне как об Анжелике, хотя я сыграла полсотни разных женщин. Я много лет пыталась забыть о ней, но сейчас она кажется мне маленькой сестренкой, которая всегда готова поддержать меня. Я научилась жить с нею рядом", –

как-то заявила Мишель Мерсье.

Мишель Мерсье в сериале Анджелика / Getty Images

Интересно, что роль белокурой маркизы сначала предлагали Брижит Бардо, Джейн Фонда и Кэтрин Денев, но те отказалась. И когда в 1964 году темноволосая Мишель пришла на пробы в белом парике, то авторы романов Анна и Серж Голон, участвующие в отборе актеров, единодушно решили, что она лучше всех подойдет на роль главной героини.

И если в карьере Мерсье преуспела, то в личной жизни ей не повезло. Мишель была дважды замужем (с помощником режиссера Андре Смагги в 1965 году и с гонщиком Клодом Бурило в 1976 году) и дважды состояла в гражданском браке.

Мишель Мерсье в сериале Анджелика / Getty Images

Как-то в СМИ попала информация, что один из гражданских супругов актрисы так сильно избил ее, что Мишель Мерсье пришлось прибегнуть к помощи пластических хирургов, чтобы вернуть былую красоту.

Мишель Мерсье в сериале Анджелика / Getty Images

Известно, что в 1999 году Мишель была на грани банкротства. Чтобы спасти дом, звезде пришлось продать наряды Анжелики, которые она после съемок выкупила у киностудии, а также некоторые личные вещи.

Мишель Мерсье в сериале Анджелика / Getty Images

Сейчас Мишель Мерсье 80 лет. Она живет в пригороде Канн, детей у нее нет. Актриса до сих пор ждет интересных предложений от режиссеров, ведь по-прежнему красавица.

Мишель убеждена, что главное в ее хорошем внешнем виде – это умиротворенность и гармония, в которой она живет.

Мишель Мерсье сейчас: фото