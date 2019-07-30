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У Зеленского пообещали отменить мораторий на продажу земли и назвали дату

19:40
В Украине могут наконец открыть рынок земли - фото 1
В Украине могут наконец открыть рынок земли

Уже к концу этого года в Офисе президента собираются разрешить реализацию земель сельскохозяйственного назначения. Как это будут делать с учетом нескольких законов, которые блокируют подобные действия, пока не ясно.

В итнервью изданию Bloomberg заместитель главы переименнованной Администарции президента Алексей Гончарук заявил о том, что отменять действие моратория нужно именно в этом году.

На чужом паю: Как мораторий на продажу земли тянет Украину в прошлое

Иначе, как утверждает чиновник, сделать это будет сложнее. Правда, вообще не ясно, почему.

- Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%, - отметил Гончарук. - Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель открытия рынка земли.

К слову, отмена моратория - действительно нужный Украине шаг.

Как известно, само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел.

Для того, чтобы отменить мораторий, нардепам теперь придется принимать закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Сделать это политики собирались только в 2020-м году, но теперь у Зеленского, судя по всему, решили ускорить процесс..

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запрет земля Владимир Зеленский Офис Президента Новости
Bloomberg
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