"Не был суперважным": Украина и Нидерланды договорились по Цемаху

"Не был суперважным": Украина и Нидерланды договорились по Цемаху

Офис Президента Украины и Нидерланды согласовали все вопросы в отношении боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Об этом в интервью Lb.ua рассказал помощник гаранта Андрей Ермак.

По словам политика, глава государства Владимир Зеленский провел несколько консультаций с европейскими партнерами касательно Цемаха. Кроме того Нидерланды получили от Украины полный карт-бланш для проведения следственных действий.

Андрей Ермак

“Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде”, - в очередной раз подчеркнул Ермак.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17. 17 июля 2014 лайнер сбили боевики из комплекса "Бук".

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября преступник был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".