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НБУ стырила шрифт у американской компании для дизайна новой купюры

12:00
НБУ уличили в плагиате - фото 1
НБУ уличили в плагиате

При разработке вида банкноты в тысячу гривен подрядчики НБУ нелегально использовали один из шрифтов компании Adobe. Правда, для того, чтобы не было "паливно", его немного переделали. Но и вмешательство во внешний вид шрифта незаконно.

Об этом заявил дизайнер Богдан Гдаль, который, заметив сходство, пообщался и с автором шрифта, и с представителем американской компании.

Нацбанк презентовал купюру в тысячу гривен (ФОТО)

По его словам, увидев представленную Нацбанком банкноту в тысячу гривен, обратил внимание на шрифт, которым выполнена надпись "Одна тысяча гривен". Он оказался похожим на Bickham Script авторства Ричарда Липтона.

Дело в том, что для этого шрифта вообще не существует варианта кириллицы, поэтому любое его использование незаконно.

Представитель Adobe Франк Грисмахер отметил, что использованный НБУ шрифт является пиратской копией Bickham Script-3:

"Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы совершенно новые печатные формы банкнот с лицензионной версией шрифта. Что, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это не простой процесс). Но ущерб нанесен, и если у вас есть контакты в Национальном банке Украины, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме. Спасибо".

НБУ стырила шрифт у американской компании для дизайна новой купюры - фото 183964

Сам же Гдаль отметил, что этот же шрифт Нацбанк использовал и при печати представленной в прошлом году купюры в 20 гривен, так что есть большой шанс, что он будет представлен и на других банкнотах в 100 и 500 гривен.

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