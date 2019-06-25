Нацбанк презентовал купюру в тысячу гривен (ФОТО)

В НБУ решили лишить украинцев мелочи и ввести купюры по тысяче

Во вторник, 25 июня, руководитель Национального банка Украины Яков Смолий провел презентацию инициированных нововведений на валютном рынке. Реформа призвана "упорядочить денежное обращение гривны в Украине".

По словам Смолия, несмотря на повышающуюся популярность безналичных расчетов, вводить в обиход новые купюры и выводить из оборота старые банкноты с монетами все же нужно.

- Наличные до сих пор остается наиболее важным средством платежа. Поэтому для нас особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней - комфортными и удобными, - отметил глава НБУ.

По словам Смолия, с 1 октября этого года из обращения будут полностью выведены монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. 25 копеек пока останутся, но впоследствии от них собираются отказываться.

Зато 25 октября в стране в свободном обиходе появится тысяча гривен одной купюрой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

- По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой, - описал купюру Смолий. - Новая тысяча объединила в себе передовые технологии дизайна и защиты.