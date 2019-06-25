ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

Нацбанк презентовал купюру в тысячу гривен (ФОТО)

14:00
В НБУ решили лишить украинцев мелочи и ввести купюры по тысяче - фото 1
В НБУ решили лишить украинцев мелочи и ввести купюры по тысяче

Во вторник, 25 июня, руководитель Национального банка Украины Яков Смолий провел презентацию инициированных нововведений на валютном рынке. Реформа призвана "упорядочить денежное обращение гривны в Украине".

По словам Смолия, несмотря на повышающуюся популярность безналичных расчетов, вводить в обиход новые купюры и выводить из оборота старые банкноты с монетами все же нужно.

Топовый суд страны: Барышевские судьи запретили работать заместителю главы НБУ

- Наличные до сих пор остается наиболее важным средством платежа. Поэтому для нас особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней - комфортными и удобными, - отметил глава НБУ.

По словам Смолия, с 1 октября этого года из обращения будут полностью выведены монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. 25 копеек пока останутся, но впоследствии от них собираются отказываться.

Зато 25 октября в стране в свободном обиходе появится тысяча гривен одной купюрой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

- По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой, - описал купюру Смолий. - Новая тысяча объединила в себе передовые технологии дизайна и защиты.

Нацбанк презентовал купюру в тысячу гривен (ФОТО) - фото 183239
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
гривна НБУ банк Яков Смолий Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Климкин заступился за Зеленского - фото 1
Климкин оправдал Зеленского. За ПАСЕ
17:00
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 1
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО
15:31
Австрийский суд знатно нахлабучил Фирташа - фото 1
Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США
14:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...