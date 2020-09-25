НБУ ликвидирует банк "Аркада", который разворовали владельцы

Банк "Аркада" будет ликвидирован

В пятницу, 25 сентября, в Национальном банке Украины приняли решение о полной ликвидации банка "Аркада", который долгое время занимался вложением средств в строительство. Теперь для 13 тысяч инвесторов в крупные жилые комплексы наступили еще более сложные времена.

Как заявили в НБУ, после введения временной администрации и попытки спасти банк, никакого экономического смысла в его сохранении уже не было.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Аркада", - отметили представители регулятора.

Фактически это значит, что ситуация с достройкой недоделанных домов в Дарницком и Голосеевском районах Киева снова ухудшилась. У 13 тысяч обманутых инвесторов оставалась надежда на то, что представителям ФГВФЛ удастся сохранить банк и восстановить его вложения в строительство. Разумеется, с помощью привлечения дополнительных средств.

Теперь реализация проектов 40 с лишним домов и вовсе выглядит чем-то эфемерным, а инвесторы, которые покупали квартиры в кредит, вынуждены до сих пор выплачивать средства.

Напомним, по данным следствия, владелец и руководство банка "Аркада" украли 50 миллионов гривен инвесторов. Правда, с учетом того, что речь идет о большом количестве многоквартирных домов, топы банка присвоили как минимум 6,5 миллиарда гривен.

Напомним, банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц еще в прошлом году. Как оказалось, деньги людей просто тырились, а ЖК строились за счет продажи не существующих квартир в новых комплексах. В какой-то момент пирамида рухнула.