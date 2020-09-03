Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Украл 50 миллионов: президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении

14:00
Паливоде "светит" 12 лет - фото 1
Паливоде "светит" 12 лет

Фактический владелец и президент признанного неплатежеспособным банка Константин Паливода может отсидеть в тюрьме за излишнюю жадность и откровенное кидалово 13 тысяч инвесторов.

Как собщили в прокуратуре Киева в четверг, 3 сентября, по данным следствия, глава правления банка за два года вывел 50 миллионов гривен, заплаченные людьми за строительство жилых комплексов "Патриотика" и "Эврика".

Тысячи киевлян остались без воды и света, назревает массовый бунт - ФОТО

При этом правоохранители или явно занизили сумму убытков от деятельности Паливоды и его пособников, или просто не имеют доказательств хищения большего количества средств.

Так или иначе, в Киеве оказались замороженными десятки строек ЖК, где 13 тысяч человек приобрели жилье. Каждый из них вложил как минимум полмиллиона гривен. Так что люди отдали только по меньше мере 6,5 миллиарда, не получив при этом ничего.

"Средства были выведены путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком "АРКАДА" и подконтрольны непосредственно подозреваемому. Всего из фондов строительства были выведены средства в сумме 50 миллионов гривен, - отметили в прокуратуре. - Президенту банка сообщили о подозрении по части пятой статьи 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Если Паливоду признают виновным, он может пробыть за решеткой до 12 лет. В данный момент прокуроры решают вопрос об избрании махинатору меры пресечения. Впрочем, не исключен вариант, что укравший деньги инвесторов застройщик просто сбежит.

К слову, в полиции Киева расследуют дело о собранных через фонд банка "Аркада" девяти миллиардах гривен.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Другое на тему
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией - фото 1
Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией
16:20
Суд арестовал танкер "Delfi" - фото 1
Суд арестовал танкер "Delfi"
15:41
Из-за отравления Навального русских могут снова обложить санкциями - фото 1
Штаты грозят новыми санкциями против РФ за отравление Навального
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00