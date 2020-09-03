Украл 50 миллионов: президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении

Паливоде "светит" 12 лет

Фактический владелец и президент признанного неплатежеспособным банка Константин Паливода может отсидеть в тюрьме за излишнюю жадность и откровенное кидалово 13 тысяч инвесторов.

Как собщили в прокуратуре Киева в четверг, 3 сентября, по данным следствия, глава правления банка за два года вывел 50 миллионов гривен, заплаченные людьми за строительство жилых комплексов "Патриотика" и "Эврика".

При этом правоохранители или явно занизили сумму убытков от деятельности Паливоды и его пособников, или просто не имеют доказательств хищения большего количества средств.

Так или иначе, в Киеве оказались замороженными десятки строек ЖК, где 13 тысяч человек приобрели жилье. Каждый из них вложил как минимум полмиллиона гривен. Так что люди отдали только по меньше мере 6,5 миллиарда, не получив при этом ничего.

"Средства были выведены путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком "АРКАДА" и подконтрольны непосредственно подозреваемому. Всего из фондов строительства были выведены средства в сумме 50 миллионов гривен, - отметили в прокуратуре. - Президенту банка сообщили о подозрении по части пятой статьи 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Если Паливоду признают виновным, он может пробыть за решеткой до 12 лет. В данный момент прокуроры решают вопрос об избрании махинатору меры пресечения. Впрочем, не исключен вариант, что укравший деньги инвесторов застройщик просто сбежит.

К слову, в полиции Киева расследуют дело о собранных через фонд банка "Аркада" девяти миллиардах гривен.