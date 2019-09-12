Зеленский рассказал о подготовке к встрече "нормандской четверки"

Зеленский хочет побыстрее разобраться с темой войны

Президент утверждает, что Украина гнет свою линию и настаивает на встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств именно в сентябре.

В четверг, 12 сентября, Владимир Зеленский после встречи с главой Финляндии Саули Ниинистьо заявил о том, что желает побыстрее встретиться с Владимиром Путиным в компании Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

При этом конкретной даты саммита "нормандской четверки" еще нет:

- Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Потому что завершение войны, возвращение всех наших пленных - это приоритетная задача для меня как для президента Украины.

Отвечая на вопрос, считают ли на Банковой приемлемой так называемую формулу Штайнмайера, которая предполагает слив национальных интересов нашей страны, Зеленский рассказал о встрече представителей стран "нормандской четверки". В ходе нее предложение министра иностранных дел Германии и обсуждали.

- Формула Штайнмайера, а также все пункты минских договоренностей будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран. Как я уже сказал, мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей. В переговорах Украина стоит на позиции сохранения национальных интересов. Вы прекрасно знаете, что не я подписывал эти Минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает ответственности, потому что это наша с вами страна. И мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов.

Напомним, главарь террористов Владимир Путин и его кремлевские пособники фактически вышли из "нормандского формата", сведя все контакты к нулю или же переведя их в постоянные рассказы об "ихтамнетах". При этом президенты четырех стран уже несколько лет вообще никаких переговоров вживую не ведут, только лишь изредка говорят по телефону.