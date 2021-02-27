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Виталий Могилевский
Обозреватель Без Табу

Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову

Вчера, 19:15
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Назначенный оппозиционер: Почему Киеву не нужен памятник Немцову - фото 1

Обозреватель Без Табу, вдоволь понаблюдав за тем, как в Киеве пытаются увековечить представителя враждебной российской элиты, решить объяснить, почему этого делать не стоит.

Матеріал вперше надруковано на БЕЗ ТАБУ 16 жовтня 2017 року.

Киев в сущности ничем не отличается от большинства европейских столиц. Здесь большинство инициатив местных властей так или иначе находят отклик местных жителей, причем не только коренных, но и приезжих. Правда, случается и так, что киевляне либо не могут, либо не хотят достучаться до тех, кто благодаря их выбору принимает жизненно важные решения. Бывает, знаете ли, так, что даже активная часть общественности превращается в аморфную, когда какое-то событие или реформа их вроде бы не касается.

Виталий Кличко – далеко не худший среди градоначальников областных центров Украины. Кто-то относится к своим обязанностям куда более халатно, чем некогда титулованный боксер. Другие слишком активно болтают языком даруют народу перлы, которые не в юмористические разделы пихать стоит, а в личные дела с пометкой «сепаратизм». Но киевский бургомистр иногда все же умудряется «дать огня». Например, в недавней истории с желанием установить в довольно людном месте памятник российскому вроде как оппозиционеру Борису Немцову. Неприятных нюансов здесь значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

Кличко хочет назвать киевский сквер в честь российского политика

Прежде всего стоит отметить, что градоначальник не спросил мнения не только горожан, которым вроде как должен подчиняться, но и местных политических деятелей и депутатов Киевсовета, которыми вроде как должен командовать. Кто надоумил Кличко поставить памятник чужестранцу, пускай и лояльному вроде как к Украине? Вопрос хороший, но он долгое время останется без ответа. Важно то, что победитель Херби Хайда и Сэма Питера решил точно так же отправить в нокаут многочисленную «паству», забыв о том, что имперские времена прошли. Ныне на дворе демократия, и нужно интересоваться мнением простых людей. В том числе тех, кто снес с постамента незыблемого ранее Ленина. Но это даже не главная беда.

Немцов - русский политик - фото 81862
Немцов - русский политик

Вы можете себе представить, чтобы в Тель-Авиве лет двадцать назад появился памятник Махмуду Аббасу? Да не просто так, а с объяснениями наследников славы недавно убитого Ицхака Рабина – мол, сей достопочтенный господин регулярно выражал недовольство действиями Ясира Арафата, а потому может считаться нашим другом, товарищем и братом. В стране, которая действительно осознает свое участие в национально-освободительной войне против соседа-агрессора, это невозможно по определению. Да и Борис Немцов лояльным к Украине оппозиционером считаться не может по определению, хоть и ворчал немало по поводу оккупации Крыма. Как так вышло? Давайте разберемся по пунктам.

Во-первых, власть в России в последний раз менялась еще тогда, когда Советский Союз был жив и здоров. Да-да, именно тогда, когда Горбачев сменил Черненко и в буквальном смысле ушел в народ. Если смотреть на ключевые тезисы международной политики, здесь вообще практически ничего не менялось. Запад для Москвы вроде как и враг, но если на горизонте маячит дармовая помощь, то брать ее надо без оглядки. И неважно, что это – тонны сухого молока в 1991-м или кредиты от МВФ, пришедшие значительно позже. Ради этого даже во время трансляции пассажей о «загнивающей Гейропе» можно приглушить звук, а то и полностью выключить.

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Два Бориса / istpravda.ru

Во-вторых, Борис Ельцин предельно ясно назвал Владимира Путина своим преемником во второй половине 1999 года. И случилось это еще задолго до легендарного ухода на покой 31 декабря в практически прямом эфире. В России все уже давно понимали: кто возглавляет правительство, тот в конце концов и заменит большого любителя водки, тенниса и волейбола из Свердловска. А регулярные смены премьер-министров означали лишь то, что правящую верхушку очередной кандидат не устраивает. Причем сам Борис Ельцин в эту правящую верхушку уже, похоже, не входил.

В-третьих, сам Борис Немцов успел побывать во власти во время правления режима, который, как уже стало понятно, не менялся. В течении пяти с половиной лет он возглавлял Нижегородскую область, причем на должность губернатора он заступил, когда страной формально правил еще Горбачев, а не Ельцин. Из регионального трона он перескочил в государственный, пробыв полтора года первым заместителем главы правительства и совмещая некоторое время этот пост с должностью министра топлива и энергетики РФ. Потом он и вовсе стал зампредом Госдумы, которая в период между Ельциным и Путиным решала едва ли не больше, нежели правительство.

Борис Немцов и Владимир Путин - фото 81860
Борис Немцов и Владимир Путин / istpravda.ru

А вот теперь самое интересное. Оппозиционером в постсоветской реальности можно считать лишь человека, который имеет отличные от власти политические взгляды и никогда не был членом правящей элиты. Подпадает ли под это определение покойный? Нет. Стоит ли ставить в Киеве памятник человеку, который хоть и возмущался по поводу оккупации Крыма, но ушел от условного Пескова недалеко? Пожалуй, нет.

Конечно, в Киеве бывали и другие прецеденты подобного характера. Например, желание обозначить на городской карте сквер имени Виктора Цоя. Но музыкант и актер при жизни был человеком аполитичным (более того, к политике абсолютно равнодушным), и далеко не факт, что сейчас он бы поддерживал кремлевские деяния. В худшем случае уже седого и поморщившегося Виктора Робертовича понесло бы в ту же степь, что и Юрия Шевчука: мы все с вами братья, не надо войны, кровь ни к чему, мы найдем общий язык. Так что даже часть патриотичной украинской тусовки это все бы проглотила, ведь многие выросли на песнях про “девушку, которая больна”, “группу крови на рукаве”, а также запрещенную ныне на российском Первом канале “Перемен”.

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А Борис Немцов – это совсем другая, более опасная весовая категория. Вот только не все хотят это понять. И зря, между прочим.

Виталий Могилевский, Без Табу

 
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Россия Киев Борис Немцов Декоммунизация гибридная война Публикации Виталий Могилевский
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