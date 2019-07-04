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Назначение заместителя Луценко продавил глава АП Андрей Богдан

19:40
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана - фото 1
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана

В среду, 3 июля, генпрокурор Юрий Луценко назначил своим заместителем начальника одного из департаментов ГПУ Сергея Кизя, который совсем не по случайному стечению обстоятельств оказался давним знакомым главы переименованной Администрации президента Андрея Богдана.

Как выяснили журналисты "Схем", идея повысить лояльного к себе прокурора до уровня замглавы ГПУ принадлежит именно ближайшему к Зеленскому недолюстрированному Богдану.

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Кизь, как и сам Богдан, может по праву считаться человеком, который профессионально разваливает дела. Только последний действовал со стороны клиента, будучи адвокатом, а первый хоронил процессы, занимая государственную должность.

Так, департамент Сергея Кизя сорвал операцию НАБУ, когда задержал агента под прикрытием. Он же вел дело о даче взятки Мосийчуку, расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой" и руководил подразделением, которое вело связанные с "ПриватБанком" производства.

Журналисты "Схем" зафиксировали, как Кизь проводил встречи с Богданом и в АП, и в ГПУ.

Более того, доволен назначением прокурора и действующий глава ГПУ, поскольку считает своего нового зама лояльным к себе человеком.

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Юрий Луценко ГПУ НАБУ Игорь Мосийчук Андрей Богдан Новости
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