Друг Андрея Богдана отдал себе же под застройку Рыбальский остров (ФОТО)

Друг Богдана успешно кинул Киев

Бывший сотрудник Киевской городской администрации Андрей Ваврыш оказался очень предприимчивым и успешным бизнесменом. Будучи чиновником, он подписывал документы, разрешающие строительство на доселе необжитом участке Киева - Рыбальском острове.

Как оказалось, разрешение Ваврыш давал своей же компании - Saga Development.

По данным журналистов-расследователей проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом", об этом свидетельствуют копии документов.

Так, в середине лета 2015-го года с легкой руки Ваврыша начался старт разработки детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве. Именно с него и началось строительство ЖК "Рыбальский" зарегистрированной в Панаме компанией Saga Development. Причем принадлежит фирма именно экс-чиновнику.

Договор на разработку детального плана делец подписал через две недели после того, как Виталий Кличко настоятельно рекомендовал ему уйти с должности.

Подрядчиком выступила компания "Терра Проджект", а инвестировала в проект компания "Межрегиональный центр технической инвентаризации", принадлежащая адвокату Ваврыша и его компаньону Дмитрию Евсею.

Несмотря на то, что план застройки не соответствовал генплану Киева, Верховный суд все же признал стройку законной, ведь о наличии всей документации позаботился сам же ее владелец.

Впрочем, Ваврыш после ухода из КГГА был персоной совсем непубличной, но когда Зеленский воссел на троне, вышел в люди. Пару недель назад его видели в компании Владимира Зеленского и Андрея Богдана во время обсуждения переезда Офиса с Банковой. И,наверняка, не просто так, ведь экс-чиновник дружит с недолюстрированным соратником действующего президента. Они даже выставляли фоточки с совместных тусовок в общий доступ.