Насиров вернется?: суд приостановил конкурс в налоговую

11:00 18 апреля,

Насиров вернется?: суд приостановил конкурс в налоговую

Не успел Кабмин объявить конкурс на должность главы налоговой, как Фемида сказала свое слово. Неужто теперь Насиров вернется?

Вы удивитесь, но Фемида удовлтеворила не аналогичное заявление экс-главы ГФСУ Романа Насирова, а запрос нардепа БПП Андрей Антонищак. И что сказать, суд счел его доводы вполне обоснованными.

"17 апреля суд решил удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета Министров Украины «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной таможенной службы Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабинета Министров Украины", - заявил печальноизвестный Окружной административный суд Киева.

Как мы писали выше, этого, собственно, и требовал человек-плед Роман Насиров.

В своем заявлении он указал, что вакансии Кабмина о замещении должностей глав таможни и налоговой являются незаконными.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которые он "забыл" задекларировать.

Установлено, что Насиров как минимум 3 года владел средствами в сумме 297 730 долл, спрятанных в Великобритании.