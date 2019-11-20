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Арахамия надеется на переписывание биографии нардепа-насильника

Вчера, 21:00
Арахамия все еще намекает, что информация по Иванисову может не подтвердиться - фото 1
Арахамия все еще намекает, что информация по Иванисову может не подтвердиться

Руководитель пропрезидентской фракции Давид Арахамия своеобразно отреагировал на подтверждение информации о том, что его коллега-нардеп Роман Иванисов оказался виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки неестественным способом.

На своей странице в Facebook один из лидеров Зе команды объявил о необходимости партии отстраниться от своего очередного токсичного представителя, но если же официальную информацию опровергнут, Иванисова надо помиловать.

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Арахамия не высказал сожалений в том, что в команде оказался человек, совершивший столь тяжкое преступление, зато подчеркнул, что как минимум на время работу Иванисова в партии надо остановить. Хотя еще вчера глава фракции говорил исключительно об исключении зашкваренного персонажа из состава "Слуги народа" в случае подтверждения информации.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывание во фракции будет возобновлено", - заявил Арахамия, которому, видимо, не хватило достоверности в заявлениях Руслана Рябошапки.

Арахамия надеется на переписывание биографии нардепа-насильника - фото 191585

Напомним, сегодня глава ГПУ заявил, что Иванисов на самом деле был осужден за совершение тяжкого преступления в отношении ребенка, а затем его судимость погасили. Тем не менее, народный избранник по-прежнему продолжает доказывать всем, что никаких правонарушений он не совершал, имеет справку об отсутствии судимости, а в колонии он не сидел.

Как известно, фанат Зеленского в 1996-м году был осужден Запорожский областным судом по части третьей статьи 117 УК Украины - "Изнасилование несовершеннолетней" и части второй статьи 118 - "Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом".

Впервые задержали его за это преступление в 95. Копы тогда подозреваемого отпустили, но вскоре снова упаковали. На этот раз, чтобы привлечь к ответственности. По решению судей, Иванисов должен был провести в исправительно-трудовой колонии 3,5 года, но вышел на 12 месяцев раньше условно-досрочно.

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