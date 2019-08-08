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Детективы НАБУ оформили первое задержание по делу о формуле "Роттердам +"

12:40
Детективы НАБУ задержали первого фигуранта по делу "Роттердам +" - фото 1
Детективы НАБУ задержали первого фигуранта по делу "Роттердам +"

В четверг, 8 августа, сотрудники антикоррупционного бюро задержали директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, который ранее был членом Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По данным источников "Экономической правды" в правоохранительных органах, речь идет о первом задержании по делу "Роттердам +", которое НАБУ начало усиленно расследовать после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

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"Детективы бюро подготовили подозрения Дмитрию Вовку и еще троим работникам НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК", - отметили источники издания.

Чиновникам и работникам корпорации Рината Ахметова инкриминируют сговор при утверждении фомрулы "Роттердам +", которая якобы привела к увеличению тарифов на электроэнергию для населения и промышленности.

Правда, судя по всему, детективы бюро не слишком уж разбирались в материалах дела и сути расчета ценника на уголь, поскольку на стоимость килоВатта для населения "Роттердам +" никоим образом не влиял.

В самом антикоррупционном ведомстве говорят, что речь шла о махинациях инвесткомпании ICU, в которой работала Валерия Гонтарева. Мол, функционеры с сентября 2015 года по май 2016 года скупали еврооблигации ДТЭКа на Ирландской фондовой бирже, за счет чего стоимость акций компании выросла.

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже, а тарифы для населения существенно возросли.

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уголь НАБУ НКРЭКУ ДТЭК Ринат Ахметов Новости
Экономическая правда
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