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Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 6 - 10.07.2020

14:34
Игорь и Инна - - фото 1
Игорь и Инна - / Наречена для тата 3 выпуск 6

В пятницу, 10 июля в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Зрителей ждет знакомство с новым героем, отцом-миллионерам, а также финальное решение самой эмоциональной пары сезона – Игоря и Инна.

В шестом выпуске шоу Наречена для тата Инна сделает шаг к сближению сама. Девушка устроит для своего потенциального жениха приятный сюрприз в виде пикантной фотосессии.

Наречена для тата 3 сезон - Дата выхода, правила и участники шоу

«Это будет достаточно откровенная фотосессия. Мне кажется, это хороший ход для развития отношений», – объяснит идею свидания Инна.

Смелые образы, прикосновения и сильное притяжение... Однако сможет ли сближение перекрыть все те ссоры и недопонимания, которые были в паре раньше? Уже сегодня Игорь и Инна сделают окончательный выбор – дать друг другу шанс на общее будущее или попрощаться.

Рома устроит для Юли особенный сюрприз – прогулку по городу на троллейбусе, который будет в личном распоряжении пары.

«Я бы хотел продлить ощущение романтики. По нашему маршруту подготовлены сюрпризы», – признается герой.

В разговоре всплывёт тема, которая очень волнует Юлю – знакомство сыновей. Рома заметит, что девушка не спешит везти ребенка в его город. В чем причина? И сможет ли пара найти компромисс?

Также в шестом выпуске состоится дебют нового героя. Построить отношения в проекте попробует 33-летний папа-миллионер Денис.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 6 - 10.07.2020 - фото 202582

Богатенький папа Денис и его дочь Соля / Наречена для тата 3 выпуск 6

«Я считаю себя успешным человеком. В 27 лет заработал первый миллион», – отметит мужчина.

Целеустремлённый бизнесмен уже многого достиг в жизни, однако по-настоящему счастливым его сделает только любовь. Сможет ли он встретить ее в проекте?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 6 - 10.07.2020:

Начало показа - 19:00, пятница - 10 июля.

 

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