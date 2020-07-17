Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 7 - 17.07.2020

Рома + Юля? / Наречена для тата 3 сезон выпуск 7

В пятницу, 17 июля, в 19:00 на канале СТБ стартует седьмой выпуск шоу Наречена для тата 3. Все подробности 7 выпуска, который станет решающим для Ромы и Юли - смотрите на Без Табу.

В седьмом выпуске шоу Наречена для тата 3 судьбоносное решение примет пара – Рома и Юля. Их отношения не были гладкими в течение всего реалити. Даст ли пара шанс друг другу на счастливое общее будущее? Кроме того, телезрители познакомятся с новым героем – 39-летним Максимом.

В паре Ромы и Юли день будет посвящен сыну героя – Никите, ведь он именинник. По этому поводу они организуют вечеринку на пляже. Несмотря на все попытки Юли сделать этот день незабываемым, мальчик по-прежнему не будет проявлять уважение к героине и не станет контролировать свои высказывания.

«Внутри мне хотелось все бросить и уйти», – признается Юля.

Проказник Никита в роли х-фактора выпуска / Наречена для тата 3 сезон выпуск 7

Кроме того, не пропустите кульминационный момент выпуска – герои сделают решающий выбор, который определит их дальнейшую судьбу!

Если Рома с Юлей уже многое пережили вместе, то у Дениса с Таней отношения только начинаются – пара пытается притереться друг к другу в быту и лучше узнать свою потенциальную вторую половинку. Денису важно, чтобы его женщина готовила для семьи. Кроме того, девушку ждет встреча с экс-супругой Дениса и его дочкой.

Тая и Денис готовятся к переходу на следующий уровень / Наречена для тата 3 сезон выпуск 7

Также сегодня – знакомство с еще одним одиноким папой. Построить отношения в проекте попробует неординарный 39-летний Максим, отец 15-летней Ани.

Максим и Аня - новые герои третьего сезона / Наречена для тата 3 сезон выпуск 7

«Мой папа очень классный. Есть вещи, которые подростки никому не говорят из родителей, но, когда у меня появился первый парень, я поделилась этим с папой», – расскажет Аня.

Цель Максима – найти близкого по духу человека. Кто же станет потенциальной невестой мужчины?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 7 - 17.07.2020:

Смотрите седьмой выпуск романтического реалити «Наречена для тата» 17 июля в 19:00 на СТБ!