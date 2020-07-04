Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 5 - 3.07.2020

Наречена для тата 3 выпуск 5 - Карина и Артем в гостях у сказки / СТБ

В пятницу, 3 июля, в эфире СТБ стартует уже пятый выпуск романтического шоу Наречена для тата 3. Все подробности 5 выпуска - на Без Табу.

В пятом выпуске шоу Наречена для тата 3 брутальный папа Игорь пригласит свою потенциальную невесту Инну в клуб, чтобы вместе станцевать горячую бачату и наконец-то разжиться на тактильность и интим.

Инна вновь акцентирует на поведении героя, ведь он не упустит возможность уделить внимание и другим девушкам в зале. Сможет ли Инна справиться с ревностью, а Игорь – сделать выводы? Кроме того, не пропустите самый драматический момент сезона! Почему мужчина окажется на операционном столе?

А вот отношения Юли с сыном Ромы – Никитой – станут еще напряженнее.

Мальчик, с которым сложно, предложит героине посетить заброшенное здание. Однако, оставив девушку, он куда-то исчезнет. Это заставит Юлю не на шутку заволноваться.

Карину и Артема ждет экстремальный день. Ведь одинокий папа приготовил для потенциальной невесты сюрприз – банджи-джампинг. Девушка признается, что боится и высоты, и воды.

Сможет ли девушка перебороть свой страх? И уже сегодня пара, полюбившаяся многим телезрителям, сделает решающий выбор – оставаться вместе после проекта или разойтись.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 5 - 3.07.2020:

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Наречена для тата-3» сегодня, 3 июля в 19:00, на СТБ!