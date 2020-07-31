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Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 9 - 31.07.2020

19:05
Денис и Таня в объективе 9 выпуска Наречена для тата 3 - фото 1
Денис и Таня в объективе 9 выпуска Наречена для тата 3 / СТБ

В последние день июля - 31 числа - в эфире СТБ в 19:00 стартует 9 выпуск реалити об отношениях «Наречена для тата 3». Все подробности нового выпуска шоу - на БЕЗ ТАБУ.

К девятому выпуску во многих парах уже успела появиться какая-никакая химия, но некоторым – только предстоит сблизиться. Так, успешный папа Денис надеется соблазнить свою спутницу весьма необычным способом.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 8

Денис неоднократно говорил о том, что хочет видеть рядом с собой хозяйственную женщину. Однако чрезмерный контроль и указания неприятно удивят Таню. Чтобы сгладить ситуацию, мужчина предложит потенциальной невесте вместе расслабиться в весьма необычный способ – заняться тантра-йогой, которая предусматривает особую тактильность.

Однако после сближения во время встречи с экс-супругой мужчина расскажет ей о минувшем вечере с Таней...

Рита получит необычный сюрприз – белое платье в пол. «Платье похоже на свадебное. Это была первая ассоциация», – поделится мыслями девушка.

Что же задумал Максим? Неужели его намерения настолько серьезны уже на данном этапе общения с Ритой?

Кроме того, узнайте, как будут развиваться отношения новообразовавшейся пары – Станислава и Алены.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 9 - 31.07.2020:

Не пропустите 9 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 31 июля в 19:00, на СТБ.

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Наречена для тата СТБ Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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