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Холостяк 10 - финал шоу - Кого выберет Макс

14:35
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Пора сделать выбор / Холостяк 10 выпуск 12

В пятницу, 22 мая, в 19:00 начнется финальный 12 выпуск шоу Холостяк 10. Кого выберет Макс Михалюк, а также другие подробности финального выпуска - на Без Табу.

Главный герой десятого сезона - Макс Михайлюк отправится на последние свидания сезона, а после сделает свой решающий выбор. Его ждут две финалистки и две абсолютно разные истории. У девушек появится последний шанс откровенно признаться в своих чувствах и заполучить сердце завидного Холостяка.

Холостяк 10 - выпуск 11 - смотреть онлайн, кто прошел в финал

С Дашей Ульяновой парень отправится на прогулку по Барселоне. Макс решит вновь сделать что-то впервые вместе с Дашей, ведь вся их история пронзается красной нитью новых начинаний. Однако что-то пойдет не так, и традиционная последняя встреча, длиною сутки, закончится весьма неожиданно - мужчина уйдет с финального свидания.

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Даша взболтнула лишнего и теперь на волоске / Холостяк 10 выпуск 12

«Я уйду и дам тебе время подумать», - заявит огорченный Макс.

Что может пойти не так - свидание Макса и Даши в Барселоне - Холостяк 10 - финал:

С Даной Оханской Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество. Свидание не пройдет без уже ставшей традиционной эротической поэзии девушки, которая обретет новые краски и станет еще более откровенной и личной.

Холостяк 10 - финал шоу - Кого выберет Макс - фото 200340

Макс и Дана в поисках вдохновения на улицах Барселоны / Холостяк 10 выпуск 12

Финалистка открыто заявит о своих желаниях и намерениях. Сможет ли устоять перед ними Макс? Все это узнаем ближе к вечеру, ну, а пока смотрим анонсы финального выпуска

Холостяк 10 - выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 22.05.2020

Какой выбор сделает Макс? А чье сердце будет разбито? Смотрите финал романтического реалити «Холостяк-10» 22 мая в 19:00 на СТБ.

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