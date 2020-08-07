Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 10 - 07.08.2020

Денис и Таня / Наречена для тата 3 - выпуск 10

В пятницу, 7 августа, в 19:00 на СТБ стартует 10 выпуск шоу Наречена для тата 3. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В десятом выпуске реалити "Наречена для тата 3" Денис устроит для Тани романтический сказочный вечер.

Он приведет ее в шоурум, чтобы девушка смогла выбрать лучший наряд для этого повода. В этом ей поможет сам Денис.

В паре Максима и Риты случится важное событие - знакомство с дочерью героини. Это первый подобный опыт девушки. Но вот ребенок с осторожностью отнесется к этой встрече. Максиму придется приложить максимум усилий, чтобы завоевать расположение ребенка.

Кроме того, не пропустите кульминационное событие выпуска: Максим и Рита примут важное решение о продолжении отношений или расставании.

Еще одна героиня Алена столкнется с проблемой – поломкой автомобиля. За помощью она обратится к потенциальному жениху – Станиславу. Сможет ли мужчина справиться с ситуацией самостоятельно? Либо вызовет подмогу?

А самым важным событием для этой пары станет знакомство детей. Для этого Алена предложит отправиться в театр и сыграть в импровизированную сказку. Смогут ли дочери Алены и Станислава поладить между собой?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 10 - 07.08.2020:

Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» в пятницу, 7 августа, начиная с 19:00, на СТБ.