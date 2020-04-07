Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 правками - ФОТО

Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 справками - ФОТО

Народные депутаты Украины подали около 16335 поправок к т.н. "антиколомойскому закону". На их рассмотрение могут уйти целые месяцы.

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законодателей к закону. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правок. Кстати, здесь тоже есть рекорд Украины. Дмитрий Разумков, точно надо какую-то премию ВРУ "законодатель-ударник" начинать уже))", - написал нардеп и пришел к грустным выводам.

"Хм, я как-то со своими 10 правками выгляжу совсем несолидно ... ((", - подытожил Железняк.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка". Этот нормативно-правовой был необходимым условием для получения Украиной очередного транша МВФ.