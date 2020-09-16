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Нардепы сделали бывшего регионала членом совета НБУ

15:00
Член команды Януковича занял место в совете НБУ - фото 1
Член команды Януковича занял место в совете НБУ

В среду, 16 сентября, нардепы проголосовали за проект постановления №4077, в котором прописано назначение членом Совета Национального банка Украины Василия Горбаля. Примечательно, что еще в апреле экс-регионал уже пытался занять эту должность, но ему отказали из-за недостаточного опыта.

Сегодня же усилиями 249 нардепов от "Слуги народа", "Батькивщины", "Доверия" и "За будущее" Горбаль получил место в правлении НБУ.

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"Уволить Рычаковскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий. Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича", - сказано в тексте постановления, который поддержали парламентарии.

Финансист трижды был депутатом ВР от "Партии регионов", а также занимал место в Совете НБУ с 2003 по 2005 и с 2007 по 2014 годы. Фактически он является одним из ответственных за политику разбазаривания государственных средств и запасов ради искусственного удержания курса гривны при Януковиче и частично из-за него после бегства Семьи страна оказалась в настолько ужасном экономическом положении.

Теперь же бывший регионал снова получил место в финансовом регуляторе и явно будет отстаивать позицию "Слуг народа" по включению печатного станка под предлогом спасения экономики.

Не менее эпичным является и тот факт, что еще в апреле, согласно е-декларации, Горбаль пытался занять кресло в совете Нацбанка, но из-за недостатка квалицикации и опыта его кандидатура не прошла. Теперь же, спустя пять месяцев, деятель "вырос" настолько, что депутаты посчитали его лучшим претендентом.

Напомним, 12 июля уже бывший глава НБУ Яков Смолий объявил о своем желании уйти в отставку из-за политического давления со стороны Банковой (правда, не объяснил - какого именно). "Топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Смолий, уходя, придумал, как нагадить власти (и стране) - он подал заявление по собственному желанию в момент, когда Украина готовилась провести размещения 12-летних еврооблигаций. Из-за демарша Смолия выпуск был перенесен. Это было сделано несколькими неделями позднее и прошло неожиданно успешно - НБУ привлек 2 млрд долларов, что на 250 млн больше, чем планировал Смолий.

Новый глава НБУ - Кирилл Шевченко - начал "зачистку" структуры от людей Смолия (и Гонтаревой). Именно так следует рассматривать уход Холода.

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