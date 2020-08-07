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Топ-менеджера Приватбанка сделали замглавы НБУ

16:00
Алексей Шабан стал заместителем главы НБУ - фото 1
Алексей Шабан стал заместителем главы НБУ

В пятницу, 7 августа, наблюдательный совет финансового регулятора принял решение о назначении заместителем главы Нацбанка Алексея Шабана.

Кандидатуру нового зама вместо уволенного в начале августа Сергея Холода предложил действующий глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отвечал за безнал: из НБУ уволили заместителя главы Холода

В НБУ ранее проработавший 24 года в "ПриватБанке" Шабан будет ответственный за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

- Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора, - подчеркнул Шевченко.

С 2018-го новый замглавы НБУ значился членом правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса, а в феврале этого года он перешел на работу в центральный банк, где занял должность главы департамента платежных систем и инновационного развития.

Напомним, 12 июля уже бывший глава НБУ Яков Смолий объявил о своем желании уйти в отставку из-за политического давления со стороны Банковой (правда, не объяснил - какого именно). "Топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Смолий, уходя, придумал, как нагадить власти (и стране) - он подал заявление по собственному желанию в момент, когда Украина готовилась провести размещения 12-летних еврооблигаций. Из-за демарша Смолия выпуск был перенесен. Это было сделано несколькими неделями позднее и прошло неожиданно успешно - НБУ привлек 2 млрд долларов, что на 250 млн больше, чем планировал Смолий.

Новый глава НБУ - Кирилл Шевченко - начал "зачистку" структуры от людей Смолия (и Гонтаревой). Именно так следует рассматривать уход Холода.

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