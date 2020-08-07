Топ-менеджера Приватбанка сделали замглавы НБУ

Алексей Шабан стал заместителем главы НБУ

В пятницу, 7 августа, наблюдательный совет финансового регулятора принял решение о назначении заместителем главы Нацбанка Алексея Шабана.

Кандидатуру нового зама вместо уволенного в начале августа Сергея Холода предложил действующий глава НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ ранее проработавший 24 года в "ПриватБанке" Шабан будет ответственный за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

- Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора, - подчеркнул Шевченко.

С 2018-го новый замглавы НБУ значился членом правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса, а в феврале этого года он перешел на работу в центральный банк, где занял должность главы департамента платежных систем и инновационного развития.