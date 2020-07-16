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Нардепы проголосовали за нового руководителя АМКУ: Кто это?

12:19
Нардепы проголосовали за новую главу АМКУ: Кто это? - фото 1
Нардепы проголосовали за новую главу АМКУ: Кто это?

В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Антимонопольный комитет возглавила сестра смотрящей за имуществом Зеленского в Италии

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Перед голосование Ольга Пищанская пообещала прекратить антиконкуретные действия органов власти, продолжить борьбу с картелями и монополистами на рынке.

Кто такая Ольга Пищанская?

Ольга Пищанская (род. 1975 г.) – украинский инженер и менеджер. В 1997 г. окончила Криворожский технический университет. В 2001 г. получила степень магистра в Киевском национальном экономическом университете. В 1999-2001 гг. занимала пост инженера проектно-конструкторского бюро металлургического комбината "Криворожсталь".

С 2004 г. по 2015 гг. занимала разнообразные должности в ПАТ "АрселорМиттал Кривой Рог". С 2016 до 2019 года она работала главой ООО "Закупочные решения".

Но есть нюанс

По данным некоторых источников, Ольга Пищанская тесно связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как именно, читайте по ссылке.

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Антимонопольный комитет Верховна Рада Новости Украина
Без табу
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