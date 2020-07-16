Нардепы проголосовали за нового руководителя АМКУ: Кто это?

Нардепы проголосовали за новую главу АМКУ: Кто это?

В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Перед голосование Ольга Пищанская пообещала прекратить антиконкуретные действия органов власти, продолжить борьбу с картелями и монополистами на рынке.

Кто такая Ольга Пищанская?

Ольга Пищанская (род. 1975 г.) – украинский инженер и менеджер. В 1997 г. окончила Криворожский технический университет. В 2001 г. получила степень магистра в Киевском национальном экономическом университете. В 1999-2001 гг. занимала пост инженера проектно-конструкторского бюро металлургического комбината "Криворожсталь".

С 2004 г. по 2015 гг. занимала разнообразные должности в ПАТ "АрселорМиттал Кривой Рог". С 2016 до 2019 года она работала главой ООО "Закупочные решения".

Но есть нюанс

По данным некоторых источников, Ольга Пищанская тесно связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как именно, читайте по ссылке.