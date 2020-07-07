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Антимонопольный комитет возглавила сестра смотрящей за имуществом Зеленского в Италии

Вчера, 14:00
Зеленский пристроил свою соседку на важнейшую должность - фото 1
Зеленский пристроил свою соседку на важнейшую должность

Во вторник, 7 июля, на сайте АМКУ опубликовали объявление о назначении Ольги Пещанской временно исполняющей обязанности главы ведомства. Только вот должность она получила не просто так.

Вместо Юрия Терентьева, которого Зеленский заставил написать заявление об увольнении, президент протащил на должность главы антимонопольного комитета сестру своей соседки из Кривого Рога Светланы Пещанской.

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Именно она внезапно стала номинальным владельцем элитной виллы Зеленских в любимом курорте российских бизнесменов Форте дей Марми. Не так давно фирму San Tomaso, на которую оформлен особняк президента, переписали на гражданку Греции, а директором итальянской компании стала Светлана Пещанская. Именно она была соседкой действующего президента в Кривом Роге, а также выступала одной из спонсоров "Слуги народа".

Теперь же сестра фактически управляющей делами Зеленского в Италии будет рулить антимонопольным комитетом Украины.Тем самым, что ведет войну против влиятельного дистрибьютора сигарет "Тедис" за штраф в 6,5 миллиарда долларов.

До своей работы в АМКУ Пещанская занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В е-декларации недавно ставшей чиновницей указано, что Пещанская-младшая владеет ценными бумагами металлургического комбината.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила с должности главы АМКУ Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года. Примечательно, что на следующий день после разговора с Зеленским и написания заявления об отставке Терентьев подписал прошение на имя Разумкова с просьбой не рассматривать его отставку, поскольку он передумал. Фактически же экс-руководитель антимонопольного комитета решил бороться за свою должность несмотря на политическое давление.

Впрочем, нардепы тут же забили на отказ от увольнения и быстро лишили неудобного Банковой чиновника должности. Зато теперь АМКУ отдали под управление наверняка совершенно подконтрольного Зеленскому человека.

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Владимир Зеленский АМКУ Антимонопольный комитет Зашквары Италия Новости
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