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Нардепов проверят на коронавирус: Но не всех

19:40
Нардепов проверят на коронавирус: Но не всех - фото 1
Нардепов проверят на коронавирус: Но не всех

Народных депутатов, контактировавших с Сергеем Шаховым, проверят на коронавирус.

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Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых политик принимал участие", - говорится в сообщении.

Как уточняет УП, среди контактировавших с Шаховым лиц значится и имя спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. На данный момент глава Рады чувствует себя хорошо.

Напомним, 18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди 14 больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину он принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

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