Нардепа БПП подстрелили под Одессой. Всему виной жена

11:30 08 мая,

Нардепа БПП подстрелили под Одессой

Во вторник, 7 мая, в Одесской области ранили депутата от БПП Александра Урбанского. Команда Зе поблизости замечена не была.

Об инциденте рассказал брат чиновника Анатолий Урбанский.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - заявил он.

Однако другие источники сообщают немного другую историю.

"Она вместе с подругами проводила тренинг. Владелец гостиницы сделал им замечание, что возмутило Урбанского. Возникла словесная перепалка, которая переросла в бытовой конфликт. Одессит достал резиновый пистолет и выстрелил".

А вот кто прав, а кто нет – разберется следствие.

Напомним, 19 апреля, постоянно борющийся с коррупцией и любыми вызовами нардеп Мустафа Найем заявился к Летнему театру, чтобы помочь местным активистам отстоять помещение, которое хотят снести. Закончилось все тем, что по голове у вот уже четыре года мечтающего выйти из БПП размазали пакет с фекалиями, а сам Найем под свист и улюлюканье абсолютно всех присутствующих ретировался с места происшествия.