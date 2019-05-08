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Нардепа БПП подстрелили под Одессой. Всему виной жена

08 мая, 11:30
Нардепа БПП подстрелили под Одессой - фото 1
Нардепа БПП подстрелили под Одессой

Во вторник, 7 мая, в Одесской области ранили депутата от БПП Александра Урбанского. Команда Зе поблизости замечена не была.

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Об инциденте рассказал брат чиновника Анатолий Урбанский.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - заявил он.

Однако другие источники сообщают немного другую историю.

"Она вместе с подругами проводила тренинг. Владелец гостиницы сделал им замечание, что возмутило Урбанского. Возникла словесная перепалка, которая переросла в бытовой конфликт. Одессит достал резиновый пистолет и выстрелил".

А вот кто прав, а кто нет – разберется следствие.

Напомним, 19 апреля, постоянно борющийся с коррупцией и любыми вызовами нардеп Мустафа Найем заявился к Летнему театру, чтобы помочь местным активистам отстоять помещение, которое хотят снести. Закончилось все тем, что по голове у вот уже четыре года мечтающего выйти из БПП размазали пакет с фекалиями, а сам Найем под свист и улюлюканье абсолютно всех присутствующих ретировался с места происшествия.

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БПП / Солидарность Одесса Новости Украина
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