Нардеп-участник "русской весны" хочет занять должность в Конституционном суде

Валерий Гнатенко - сепар со стажем

Бывший мэр Дружковки Донецкой области Валерий Гнатенко, который в данный момент восседает в парламенте под флагом ОПЗЖ, еще шесть лет назад активно топил за приход "русского мира" на Донбасс. Теперь же открытый сепар хочет занять кресло судьи КСУ.

Согласно е-декларации, опубликованной на официальном сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, прошедший по мажоритарке от 49-го округа рыг Валерий Гнатенко собирается бороться за судейское кресло в КСУ.

Как именно откровенный сторонник страны-агрессора вообще может нацепить мантию, да еще и заниматься работой по гарантированию верховенства Конституции Украины как Основного Закона, вопрос риторический.

Впрочем, судя по всему, даже наличие уголовных дел против Гнатенко в качестве посягателя на территориальную целостность Украины, не является тому помехой.

А ведь доказательств антиукраинской деятельности политика просто немеряно. В 2014-м году он был активным участником "русской весны" и рассказывал о "гражданской войне", а также обвинял украинскую армию в "геноциде мирного населения".

В официальную биографию свое пособничество оккупантам Гнатенко не вписал. Согласно ей, он из мусора Дружковского горотдела стал налоговиком, после чего пошел на повышение и возглавил налоговую полицию Запорожской области. В Дружковку он вернулся в 2007-м году и сразу же стал мэром города. В 2019-м чиновник попал в Раду.