Под Одесской юный сепар показательно сорвал и растоптал флаг Украины (ВИДЕО)

23-летнему фанату Путина грозит тюрьма

В ночь на пятницу, 1 ноября, в селе Ильинка Одесской области, 23-летний нетрезвый утырок под одобрительные возгласы толпы залез на столб чтобы сорвать с него флаг Украины. Более того, после этого адепт "русского мира" еще и потоптался по национальному символу.

Сегодня утром сельский голова обратился в полицию, сообщив о том, что в центре населенного пункта исчез флаг.

Копы быстро установили, что желто-голубой стяг не просто стырили, а именно сорвали в припадке ненависти к Украине.

По записям с камер наблюдения злоумышленника тут же нашли. Им оказался 23-летний житель села, который устроил пьяную гулянку вместе со своими друзьями. Судя по всему, сепарские наклонности проявляются не только у самого преступника, но и у его знакомых. По крайней мере, в нормальной компании только за идею сорвать флаг можно получить по лицу.

К слову, похождения ватника записывали на телефон "для развлечения". На записи он называет себя "сепаром".

Полицейские адепта "русского мира" задержали. Ему грозит штраф или же более серьезное наказание - до трех лет тюрьмы.

Смотрите видео срыва флага Украины под Одессой фанатом Путина онлайн: