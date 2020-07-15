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Нардеп "Слуги народа" может возглавить НБУ: Арахамия ошарашил заявлением

09:37
Нардеп "Слуги народа" может возглавить НБУ: Арахамия ошарашил заявлением - фото 1
Нардеп "Слуги народа" может возглавить НБУ: Арахамия ошарашил заявлением

Народный депутат от фракции "Слуга народа" может возглавить Национальный банк Украины.

В МВФ заявили, что новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия в комментарии СМИ.

"Надо будет собрать фракцию. Если это будет депутат от нашей фракции, то обсуждение излишне. Если другой человек, а такая вероятность тоже есть, то будет обсуждение", - заявил нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли главой НБУ стать глава профильного комитета ВРУ Даниил Гетьманцев, Арахамия дал отрицательный ответ.

"Кого бы мы ни назначили, этого человека будут упрекать, что он – человек Владимира Зеленского. Но это нормально", - подчеркнул политик.

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.

1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".

3 июля 2020 г. Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с занимаемой должности.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал отставку директора Нацбанка. По его словам, у них были замечательные отношения. На данный момент глава государства занят поиском замены Якова Смолия.

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Яков Смолий Давид Арахамия НБУ Партия Слуга народа Новости Политика
Гордон
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