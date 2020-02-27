Нардеп от "Слуги народа" подтвердила приход Тигипко в Кабмин

Тигипко могут сделать вице-премьером, но с дополнительными полномочиями

Вечером в четверг, 27 февраля, Ольга Василевская-Смаглюк заявила о том, что регионал и пособник оккупантов замест пост премьер-министра или станет вице-премьером "с расширенными возможностями".

На своей странице в Facebook парламентарий от Зе команды написала о том, что встречалась с Тигипко в лифте в здании Офиса президента на прошлой неделе.

На вопрос, что он здесь делает, экс-вице-премьер из правительства Азарова заявил о "работе над привлечениями инвестиций".

"Сергей Тигипко, очевидно, таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс, предоставленный президентом, - подчеркнула недовольная работой действующего главы Кабмина "слуга народа",

В то же время нардеп постарались сместить акцент от будущего зашквара с назначением рыга на Петра Порошенко, мол, Тигипко-то на самом деле является его бизнес-партнером. Только вот о реванше бывшего президента говорить не приходится, а засилие людей из клана Януковича в нашей стране и при активном содействии нынешних властей - налицо.

Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".