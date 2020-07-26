Накажут не только Чепигу и Мишкина: британский суд расширил дело об убийстве в Эймсбери

Российских террористов могут приговорить за убийство британской гражданки

Высокий суд Лондона приказал провести более глубокое расследование обстоятельств смерти гражданки Великобритании Дон Стерджесс в 2018-м году. Женщина погибла из-за отравления веществом "Новичок", флакон с которым ГРУшники по ошибке закинули в контейнер для сбора вещей малообеспеченным.

Решение о расширении следствия гибели Стерджесс служители Фемиды приняли после рассмотрения жалобы адвоката, который представляет интересы родственников отравленной Майкл Мэнсфилд

В документах юрист указал, что коронер графства Уилтшир Дэвида Ридли отказался изучать аспекты, связанные с источником происхождения веществ группы "Новичок", а также не рассматривал вопросы причастности к гибели британки других "российских госагентов", за исключением уже находящихся под подозрением террористов-ГРУшников Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

- Родственники считали первое решение Ридли иррациональным и ошибочным, а также заявляли, что он пришел к ошибочному выводу об отсутствии у него задач установить ответственность российского государства. Это не так и теперь суд исправил ситуацию, - подчеркнул Мэнсфилд.

Теперь же следователи будут вынуждены напрямую связывать уголовное дело об убийстве Дон Стерджесс с применением оружия массового поражения российскими террористами в Солсбери. Обвинительный вердикт, которого без проблем добьются адвокаты погибшей, может сыграть немалую роль в российско-британских отношениях.

Напомним, в марте бывшего агента ГРУ и его дочь нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим веществом "Новичок".

После этого 28 стран мира решили отправить домой российских дипломатов.

Спустя несколько недель Юлия Скрипаль пошла на поправку и уехала из больницы на секретную военную базу Великобритании.

Россия не признала свою ответственность за атаку в Солсбери, но начала активно уничтожать все возможные доказательства, в том числе, сносить институт, где производили вещество "Новичок".