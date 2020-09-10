Нацполиция сопровождала Медведчука в оккупированный Крым

Нацполиция сопровождала Медведчука в оккупированный Крым

Три сотрудника Нацполиции сопровождали олигарха Виктора Медведчука во время визита в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Слидство инфо.

По данным нескольких источников издания в СБУ и Госпогранслужбе, кума Путина охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

Как уточняет СМИ, Виктор Медведчук въехал на территорию Крыма на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через КПП "Каланчак". Его сопровождали сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл на полуостров немного раньше, 30 июля в 16:34.

На момент визита Медведчука в Крым все упомянутые правоохранители пребывали в отпуске. Для выяснения обстоятельств поездки олигарха, издание попыталось связаться с полицейскими, однако те отказались предоставлять какие-либо комментарии. Аналогичной была и реакции руководства партии ОПЗЖ.

Совершенно иначе на этот вопрос отреагировал Департамент полиции охраны, пообещав провести соответствующее служебное расследование.

Что было ранее?

2 августа украинский олигарх Виктор Медведчук въехал с женой Оксаной Марченко на территорию оккупированного Крыма.

Несколькими днями позже по странному стечению обстоятельств в аннексированный Крым прибыл кум бизнесмена Владимир Путин.