Нацполиция сопровождала Медведчука в оккупированный Крым
Три сотрудника Нацполиции сопровождали олигарха Виктора Медведчука во время визита в оккупированный Крым.
Об этом сообщает Слидство инфо.
По данным нескольких источников издания в СБУ и Госпогранслужбе, кума Путина охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.
Как уточняет СМИ, Виктор Медведчук въехал на территорию Крыма на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через КПП "Каланчак". Его сопровождали сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл на полуостров немного раньше, 30 июля в 16:34.
На момент визита Медведчука в Крым все упомянутые правоохранители пребывали в отпуске. Для выяснения обстоятельств поездки олигарха, издание попыталось связаться с полицейскими, однако те отказались предоставлять какие-либо комментарии. Аналогичной была и реакции руководства партии ОПЗЖ.
Совершенно иначе на этот вопрос отреагировал Департамент полиции охраны, пообещав провести соответствующее служебное расследование.
Что было ранее?
2 августа украинский олигарх Виктор Медведчук въехал с женой Оксаной Марченко на территорию оккупированного Крыма.
Несколькими днями позже по странному стечению обстоятельств в аннексированный Крым прибыл кум бизнесмена Владимир Путин.