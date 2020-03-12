Эпидемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо

19:40
Сивохо фактически совершил госизмену - фото 1
Сивохо фактически совершил госизмену

В четверг, 12 марта, представители организации "Национальный корпус", решили указать Ивану Баканову на очередного затесавшегося в стан Зе команды пророссийского черта.

Активисты, которые обычно выполняют заказ своего неофициального шефа Авакова или отрабатывают на проплаченных акциях, проявили сознательность.

Данилов вступился за Сивохо и назвал его антиукраинскую деятельность "рабочим моментом"

Впрочем, нужно подчеркнуть, что представителей Нацкорпуса в КВЦ "Парковый" среди противников предательской "платформы примирения" с убийцами было меньшинство. Основу противодействия Сивохо оказали его же земляки, которые не предали родину и защищали ее от российского агрессора в составе различных добробатов и военных подразделений.

Тем не менее, в официальном заявлении "нацкорупса" после срыва сепарского движла все акценты расставлены вполне адекватно:

"Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Считаем, что в действиях гражданина Сивохо Сергея Анатольевича и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеется состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса. Считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Именно с такими формулировками активисты накатали заявление против соратника Зеленского в СБУ. Впрочем, вряд ли следователи спецслужбы сумеют эффективно побороть черта, ведь за него может вступиться сам президент, а "национальные платформы", как утверждает сам Сивохо, являются инициативами гаранта.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Сивохо война на Донбассе терроризм Боевики Россия государственная измена СБУ Иван Баканов Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В МОЗ признали новые случаи заражения коронавирусом - фото 1
В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом
20:20
Футбольные соревнования по всей Европе могут перенести - фото 1
УЕФА собирается отменить Евро-2020 из-за пандемии коронавируса
19:00
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая - фото 1
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая
14:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00