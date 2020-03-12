Нацкорпус написал заявление в СБУ о государственной измене Сивохо

Сивохо фактически совершил госизмену

В четверг, 12 марта, представители организации "Национальный корпус", решили указать Ивану Баканову на очередного затесавшегося в стан Зе команды пророссийского черта.

Активисты, которые обычно выполняют заказ своего неофициального шефа Авакова или отрабатывают на проплаченных акциях, проявили сознательность.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что представителей Нацкорпуса в КВЦ "Парковый" среди противников предательской "платформы примирения" с убийцами было меньшинство. Основу противодействия Сивохо оказали его же земляки, которые не предали родину и защищали ее от российского агрессора в составе различных добробатов и военных подразделений.

Тем не менее, в официальном заявлении "нацкорупса" после срыва сепарского движла все акценты расставлены вполне адекватно:

"Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Считаем, что в действиях гражданина Сивохо Сергея Анатольевича и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеется состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса. Считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Именно с такими формулировками активисты накатали заявление против соратника Зеленского в СБУ. Впрочем, вряд ли следователи спецслужбы сумеют эффективно побороть черта, ведь за него может вступиться сам президент, а "национальные платформы", как утверждает сам Сивохо, являются инициативами гаранта.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.