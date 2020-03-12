Данилов вступился за Сивохо и назвал его антиукраинскую деятельность "рабочим моментом"

Данилов недоволен, что ветераны сорвали русскую сивохопати

Пока в СНБО и у Зеленского рассказывают о том, что на фронте "постреливают", а русские активизируют боевые действия на уровне 2015-го года, советник секретаря Совета Сергей Сивохо активнейшим образом работает на Россию.

И в самом ведомстве это называют "рабочей ситуацией", а вместо того, чтобы уволить явно завербованного российскими спецслужбами коллаборанта, ему дают возможность и дальше "воплощать в жизнь планы Зеленского".

Так, после сегодняшнего срыва презентации так называемой "платформы примирения" Нацдружинами, которая, как утверждает Сивохо, является частью общего плана президента по реинтеграции Донбасса, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал инцидент.

По его словам, ватоголовый и не смешной бывший КВНщик, которого почему-то очень ценили в "квартале" и других унылых передачах для не требовательного населения, "никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - ситуации на временно оккупированных территориях, в вопросах реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других".

"Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми! - отметил Данилов. - В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию".

Само собой, никаких обсуждений с террористами и им симпатизирующими чинушами в идеальном мире просто быть не должно. Но, судя по всему, секретарь СНБО если не разделяет позиции Сивохо, то как минимум ничего не может ему сделать из-за заступничества Зеленского.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.